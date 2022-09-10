曾飾演對方 海倫讚高貴縮影 眾星道別一代女皇 艾頓莊獻唱致哀

■《王冠》中演英女皇的奧莉花高雯表示悲痛。

■《王冠6》停拍以示尊重。

■保羅麥卡尼分享女皇當年的美麗黑白照。

■艾頓莊（左一）、保羅麥卡尼（右二）都曾和英女皇見面。

■艾頓莊昨日開騷時悼念英女皇。

■史泰龍貼出珍貴合照，願女皇安息。

■碧咸曾多次與英女皇見面。

■珍納積遜分享早年與英女皇的舊照悼念。

■柏靈頓熊仔6月剛和英女皇拍搞笑片。

■丹尼爾在倫敦奧運開幕禮，與英女皇拍檔演出成為經典。

■嘉玲姐稱英女皇離去，是無法替代的損失。

■身在倫敦的Wyman有感而發。

英女皇伊利沙伯二世於香港時間昨日凌晨駕崩，享年96歲。不少明星發文悼念，包括曾飾演過英女皇的海倫美蘭、奧莉花高雯、「占士邦」丹尼爾基克、艾頓莊、熊仔柏靈頓等。劉嘉玲、黃偉文、趙學而等香港名人亦紛紛表示哀悼。女皇離世消息震驚全球，一眾明星紛紛表示悲痛，當中包括在電影《英女皇》、劇集《王冠》及電影《皇上無話兒》飾演過她的海倫美蘭（Helen Mirren）、奧莉花高雯（Olivia Colman）及Freya Wilson，海倫在社交網表示：「我很自豪能成為一名伊利沙伯時代的人。我們哀悼一個女人，無論有沒有皇冠，她都是高貴的縮影。」《王冠》第6季停工滾石樂隊米積加（Mick Jagger）、英國「樂壇大姑媽」艾頓莊（Elton John）、披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）、歌手珍納積遜（Janet Jackson）、碧咸（David Beckham）夫婦、「占士邦」丹尼爾基克（Daniel Craig）、熊仔柏靈頓等都發文悼念。艾頓莊指英女皇自兒時起影響他一生：「她鼓舞人心的存在，並以恩典、體面及真正的溫暖帶領國家度過一些最偉大、最黑暗的時光。」他昨日在多倫多舉行告別巡唱，演唱《Don't Let the Sun Go Down on Me》時，大熒幕播放英女皇的照片。丹尼爾在2012年倫敦奧運會開幕禮上曾孖英女皇演出，他發聲明表示：「我與其他人一樣為今日的新聞感到悲傷，我的心與王室、她所愛的人及所有愛她的人同在。她留下了無與倫比的傳奇，將被深深懷念。」此外，劇集《王冠》第6季停工，以哀悼英女皇，劇集創作人Peter Morgan表示：「《王冠》是給英女皇的情書，除了沉默和尊重，我沒有其他事可說。出於尊重，我們將停拍新一季。」劉嘉玲Wyman發文悼念至於一眾香港名人亦紛紛發文悼念，劉嘉玲分享英女皇年輕時的黑白照，形容她的離去是這個時代無法替代的損失，「致敬伊利沙伯女皇，這位優秀的女性，在瞬息萬變的社會裏長治久安，她的離去是我們這個時代無法替代的損失。」身在倫敦的填詞人黃偉文（Wyman），昨日上載陽光雨景象，表示：「下午五時多，倫敦下了一場奇怪的陽光雨，十五分鐘之後我們就收到消息……」葛民輝分享有英女皇頭像的舊硬幣照片，表示：「在成長中熟悉的臉容RIP。」趙學而則以黑白照向英女皇道別；著名時裝設計師鄧達智亦轉載英女皇駕崩的報道以示悼念。