《明日戰記》打入港華語片票房十大

由吳炫輝執導、古天樂監製及主演的本地科幻片《明日戰記》，集合劉青雲、劉嘉玲及張家輝等參與演出，電影自上月25日在港開畫至今，票房已衝破5,500萬，登上香港電影史上華語片十大票房第九位。古天樂回應：「入到十大梗係開心，坦白講梗係愈高愈好，證明香港係可以有新嘅電影類型出現！同埋最開心係下半年有多套本地電影都有好成績，呢個先係大家最想見到嘅，好似大家crossover謝票都係證明香港電影圈係好團結，讓更多觀眾入場支持香港電影！」