祖兒自認老派望與家人過節

早前完成內地工作的容祖兒已返港，日前中秋節，祖兒也應節與家人外出玩燈籠，享受中秋節與家人相聚的歡樂。



祖兒昨日在社交網分享她在中秋夜與姪女在海濱玩燈籠的照片，並留言：「我們都很老派，我希望任何佳節都可以一家人度過，看着小朋友一天一天長大，期盼健康純真快樂一直能夠陪伴着她到老。」之後祖兒又分享了一小段與姪女玩的片段，祖兒弟弟抱着她的愛犬及拿着燈籠，而祖兒則與姪女玩得手舞足蹈，另一位天后鄭秀文也送上心心讚好。