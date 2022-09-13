任睇No.1
  • 29º
  • 75%
  • 2022年9月13日 星期二
熱門： 英女皇伊利沙伯二世查理斯iPhone劉詩昆

日報新聞 > 娛樂

祖兒自認老派望與家人過節

2022-09-13 列印
■祖兒與姪女開心的玩耍。
Previous Next

早前完成內地工作的容祖兒已返港，日前中秋節，祖兒也應節與家人外出玩燈籠，享受中秋節與家人相聚的歡樂。

祖兒昨日在社交網分享她在中秋夜與姪女在海濱玩燈籠的照片，並留言：「我們都很老派，我希望任何佳節都可以一家人度過，看着小朋友一天一天長大，期盼健康純真快樂一直能夠陪伴着她到老。」之後祖兒又分享了一小段與姪女玩的片段，祖兒弟弟抱着她的愛犬及拿着燈籠，而祖兒則與姪女玩得手舞足蹈，另一位天后鄭秀文也送上心心讚好。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
HD17th Redemption
頭條No.1大獎2022
22-23 BTS
【馬季開鑼派彩$8800萬 星島馬訊16版猛料方駿暉坐鎮】
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd