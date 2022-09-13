離環球前最後活動 Gin Lee自爆不捨流淚

李幸倪（Gin Lee）昨日在將軍澳為新碟《time & faith》舉行簽唱會，即將約滿環球的Gin Lee，直言這是離巢前最後一個活動，完成《聲夢傳奇2》錄影後會放長假，返家鄉馬來西亞探親，已近三年沒見家人。問是否結婚？她說不會，主要休息充電和陪伴家人，預計年底或明年年初返來。問到男友會否同行？她封嘴不願多談，只說自己返家鄉，感情沒問題嗎？她說：「感情冇嘢，一切好好，以事業為先。」



Gin Lee表示仍未決定去向，不排除自組工作室，亦有其他唱片公司與她傾談，最緊要音樂方向和理念一致。她又說與環球合作八年，離開大感不捨，之前在搭車途中曾忍不住喊出來。