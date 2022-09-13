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唐唐深情留言悼「哥哥」：感激天意碰着你

2022-09-13 列印
■唐唐分享與哥哥的合照，留言悼念他。
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昨日是「哥哥」張國榮的66歲冥壽，陳淑芬（陳太）和兒子陳家豪、連炎輝、哥哥前助手Kenneth及粉絲一早攜鮮花到寶福山，向哥哥送上生日祝福。陳太特別送上「LESLIE」玫瑰花燈、銀章蛋糕，及精心為哥哥66歲生日鑄製的復古紙鶴紀念銀章。陳太透露正籌辦連串20周年紀念活動，包括展覽會及明年4月1日在紅館舉行的音樂會。

另外，哥哥生前的另一半唐鶴德（唐唐），在12日凌晨零時發文悼念哥哥，留言以張國榮歌曲《今生今世》歌詞「感激天意碰着你，生日快樂」來悼念哥哥，同時分享二人於1998年的合照。■陳太昨日到寶福山拜祭哥哥。
■陳太昨日到寶福山拜祭哥哥。
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