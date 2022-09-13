孭住兩單官司跳出香港加薪50%

■薛影儀（右起）、陳美儀、袁群有、譚夢娜、梁欣娟暢遊水上樂園，阿儀擺晒pose好開心。

■阿儀心情大靚，係咁舉V影相。

■阿儀用咗80蚊喺南豐商場買咗呢件泳衣。

■阿儀及林寶玉過檔由林文龍揸fit嘅靚品牌AMM。

■去年，阿儀參加亞姐面試時嘅凸腩look，「驚為天人」。

■由導師指導，亞姐換上4吋高踭鞋行catwalk，阿儀都勉強應付得來。

■阿儀同佳麗一齊品嚐榴槤。

■因為阿儀不滿被當地狗仔隊追蹤，外景期間一度發脾氣罷拍。

■阿儀最近因為喺公眾場所冇牌揸大膽車，再惹官非。

■喺大馬粉絲見面會，阿儀坐正中間做主角，好受歡迎。

■阿儀嘅普通襲擊罪仲等候上訴中。

■阿儀主動跟拿督（右1）交換IG。

薛影儀大馬着80蚊泳衣 晒象腳：我身形都OK薛影儀簽約嘅亞視子公司「亞洲電視數碼媒體有限公司」已經清盤，但未有影響到母公司運作，「永恆亞視」第一時間將阿儀及「最索經理人」林寶玉攬實唔放，安排兩人過檔由林文龍揸fit的靚品牌AMM。早前，阿儀到大馬宣傳時，紮住孖辮加藍白波點泳裝look現身，圓碌碌身形加上肉肉象腳再配以標誌式零表情成功呃like，吸引大量大馬人成為「影子」（Fans暱稱），據知因為阿儀好啱當地人嘅重口味，今次因禍得福跳槽後仲獲加薪50%，加咗咁多人工，阿儀開心啲笑吓啦！ 採訪：方騫平 鳴謝：AMM（大馬）薛影儀被指係亞視「最後希望」，子公司「亞洲電視數碼媒體」執笠，所有亞姐冇得留低，即使孭住兩單官司嘅阿儀依然有不死身，因為早前阿儀喺大馬做宣傳時勁受歡迎，喺當地狂接10幾個job，而亞視子公司AMM嘅基地遍佈星馬港台，因此阿儀未來會跳出香港去大馬接戲，省靚「亞視一姐」招牌。對自己Body好有信心月前阿儀先赴大馬一個月試水溫，聯同亞姐陳美儀、袁群有、梁欣娟及譚夢娜首次出trip，《頭條日報》獨家獲得阿儀喺大馬水上樂園嘅絕密泳裝靚相，相中見38歲「儀BB」束上孖辮，額前瀏海，配80蚊嘅私伙波點裙仔泳衣，粗碌身形加上象腳仔勁得意，同去年參加亞姐首輪面試着嘅三點式比較，可愛造型順眼好多。對於今次泳裝登場，阿儀信心滿滿咁叉晒腰、V晒手、仲大派心心擺甫士影相，佢好開心表示：「件泳衣係之前買嘅，都幾好睇呀，而且髮型師幫我設計呢個造型好可愛，呢個泳衣look都鍾意㗎！」阿儀仲自我感覺良好，好有信心咁話：「我身形都OK。」被當地傳媒追蹤嬲豬薛影儀由香港紅到去大馬，「影子」（fans）周圍都係，大受歡迎，她出席粉絲見面會獲男fans瘋狂叫：「阿儀我愛你！」又有兩名男主持送花，卻慘被阿儀請食「檸檬」，叫她轉送其他朋友。阿儀解釋說：「因為我唔鍾意花囉。」問到對大馬男仔嘅印象，阿儀斬釘截鐵話唔鍾意：「我唔識男仔㗎……」不過卻被踢爆她一時興起，主動跟拿督交換IG，她口窒窒說：「同其他佳麗一樣，有需要會聯絡。」大馬之行，阿儀做電台訪問、參加fans見面會及體驗做model行catwalk，紅到被當地狗仔隊追蹤，故拍外景時曾發脾氣走埋一邊罷拍，之後用口罩掩面隨隊離開！