■許子萱（左）傳與張光怡嗌交兼互當透明。

■林鈺洧（左）與邢慧敏都是熱門佳麗。

■陳銘鳳（左）與何思懿早前確診，現時已康復。

■因為有佳麗確診，令港姐準決賽取消。

■王麗嘉性感得來好健康。

■陳瀅以西裝褸配性感內衣出席活動。

陳凱琳（Grace）昨日性感現身出席內衣宣傳活動，同場的王麗嘉更以T-back上陣晒美腿。對於今屆港姐競選發生候選佳麗吵架不和事件，港姐冠軍師姐Grace表示當年參選時並沒有發生同樣事情，她只知今屆有佳麗確診染疫，她直言擔心一班候選師妹面對參選壓力，加上免疫力低而會暈倒。今屆港姐競選早前因有六位佳麗包括陳銘鳳、何思懿、邢慧敏、何詩琪、楊溢等確診，令原定本月4日舉行的準決賽要取消，一眾佳麗日前更要作閉環管理，以確保25日舉行的決賽可以如期舉行。有報道指今屆其中兩位「學霸」候選佳麗許子萱及張光怡鬧不和兼吵大鑊，兩位佳麗在閉環訓練時，全程互當透明。昨日Grace在活動被問到當年參選港姐時，可曾出現同樣的吵架情況？Grace直指，自己參選並沒有發生這樣的事情，也不知道今屆港姐發生甚麼事，她只留意到其中有幾位參賽者確診新冠肺炎。Grace表示：「聽聞患上新冠肺炎後會影響狀態，精神可能差一點，由於佳麗會減少食量保持身形，所以我擔心她們在壓力下，免疫力低會暈倒。」問她可會出席港姐決賽？Grace表示，由於當日自己有工作，能否出席決賽要視乎當日工作情況。此外，Grace昨日在活動上透露，穿得這麼性感出席活動，在出門前也需老公鄭嘉穎先過目批核過關，更提點她大褸要扣好鈕。她表示，自從當了媽媽之後很多東西要求實際，一切以舒服為主，所以自己很少穿性感的內衣褲。不過她承認老公曾送性感內衣褲給她，問她與老公可有玩性感內衣情趣玩意？她笑稱很少，反而會去諗時裝方面。