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林敏驄爆粗被志偉掌摑 女藝人瞓身玩遊戲搶鏡

2022-09-14 列印
■馮盈盈與黃婧靈首度上《獎門人》，玩得好投入。
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TVB遊戲節目《開心無敵獎門人》前晚錄影，嘉賓包括節目《後生仔傾吓偈》的馮盈盈、黃婧靈（波波）、杜穎珊（Sandy）及《下流上車族》演員林敏驄、江美儀等。

幾位女藝人懶理走光瞓身玩遊戲，身穿低V露臍裝熱褲的Sandy，做出擘腿、拱橋和倒豎蔥動作搶鏡。對手隊伍的江美儀忍不住說：「唔明你做乜嘢成日坐地又擘髀。」

林敏驄貫徹其搞搞震作風，遊戲期間行來行去，又講「有味」說話，更在志偉面前做粗口口形，即被志偉掌摑又以粗口口形回敬，阿驄竟再爆粗。

首次參與《獎門人》節目的盈盈喜言夢想成真，大感開心，自認記性還可以，所以玩遊戲「超級無敵馬拉松」較有把握。■杜穎珊不停烏低身搶鏡。
■杜穎珊不停烏低身搶鏡。
■志偉與林敏驄互窒搞氣氛。
■志偉與林敏驄互窒搞氣氛。
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