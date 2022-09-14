林敏驄爆粗被志偉掌摑 女藝人瞓身玩遊戲搶鏡

■杜穎珊不停烏低身搶鏡。

■志偉與林敏驄互窒搞氣氛。

TVB遊戲節目《開心無敵獎門人》前晚錄影，嘉賓包括節目《後生仔傾吓偈》的馮盈盈、黃婧靈（波波）、杜穎珊（Sandy）及《下流上車族》演員林敏驄、江美儀等。幾位女藝人懶理走光瞓身玩遊戲，身穿低V露臍裝熱褲的Sandy，做出擘腿、拱橋和倒豎蔥動作搶鏡。對手隊伍的江美儀忍不住說：「唔明你做乜嘢成日坐地又擘髀。」林敏驄貫徹其搞搞震作風，遊戲期間行來行去，又講「有味」說話，更在志偉面前做粗口口形，即被志偉掌摑又以粗口口形回敬，阿驄竟再爆粗。首次參與《獎門人》節目的盈盈喜言夢想成真，大感開心，自認記性還可以，所以玩遊戲「超級無敵馬拉松」較有把握。