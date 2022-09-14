Zendaya再奪艾美視后 《魷魚》李政宰封視帝 黃東赫摘最佳導演

■Zendaya憑《毒癮女孩》第二度封艾美視后。美聯社

■雅曼達施菲贏得迷你劇后。美聯社

■李政宰帶女友林世玲出席盛會。

■《傳媒家族繼承人》大熱贏最佳劇情劇集及劇本獎。美聯社

■積遜蘇迪堅斯冧莊喜劇組視帝。美聯社

■米高基頓憑《毒癮》封迷你劇組視帝。路透社

■Jean Smart封喜劇組視后。路透社

■《魷魚遊戲》

■《白蓮會》是迷你劇組別大贏家。美聯社

一年一度的《第74屆艾美獎》香港時間昨早舉行，韓劇《魷魚遊戲》賽前獲14項提名，最終李政宰憑《魷》劇大熱封劇情組視帝，黃東赫亦捧走最佳導演，二人齊創歷史時刻，《魷》劇共擸6座艾美獎。電視界盛事《第74屆艾美獎》昨在洛杉磯舉行，李政宰憑韓劇《魷魚遊戲》大熱封劇情組視帝，成為史上首位贏艾美獎的亞洲男星，他擊敗《傳媒家族繼承人》的Brian Cox及Jeremy Strong、《黑錢勝地》積遜比文、《絕命律師》Bob Odenkirk及《生活割離術》的Adam Scott獲獎。李政宰上台領獎時先以英語致詞：「好多謝，首先我想多謝上帝，多謝電視學院，多謝Netflix，多謝導演黃東赫將我們面對的真實問題活生生呈現在出色的劇本，於熒幕上創造出來！」最後李再以韓語說：「多謝在韓國收看的所有人。」李政宰帶女友行紅氈其拍檔鄭浩妍、朴海秀及吳永洙則落空，導演黃東赫就摘下最佳劇情導演，同樣創歷史，《魷》昨日獲得兩獎，連同上周的《創意艾美獎》，共摘下6座艾美獎。李政宰帶同食品集團千金女友林世玲到場，他又跟鄭浩妍一同任嘉賓頒最佳搞笑節目獎，台上放有《魷》劇中的「木頭人」，他們就玩起「123木頭人」，鄭浩妍以英語祝賀大家成功過關，李政宰亦以英語稱︰「有時贏家都可能是輸家。」最後《周末直播》贏走最佳搞笑節目獎。《傳媒家族繼承人》就大熱贏得最佳劇情劇集及劇本獎，此劇的Matthew Macfadyen獲得最佳男配角，女配角則是《黑錢勝地》的Julia Garner。劇情組視后再度由Zendaya憑《毒癮女孩》捧走，兩年前她已憑此劇贏過視后，並成為最年輕艾美視后得主。米高基頓台上爆粗被消音喜劇組視帝亦由《乜都得教練》積遜蘇迪堅斯冧莊，喜劇視后由Jean Smart憑《職業槍手》捧走。《乜》劇封最佳喜劇及導演，Brett Goldstein亦連續兩年奪得最佳喜劇男配角，Sheryl Lee Ralph則憑《Abbott Elementary》奪得女配角，並成為第二位黑人女星贏得此獎。米高基頓憑《毒癮》首封迷你劇視帝，他致謝時激動爆粗，被電視台消音，他感激家人的支持，「當我遇到困難時，多年來一直有人支持我，他們是我真正的信徒。我真的好X愛你們。」雅曼達施菲則憑在《新創大騙局》扮演有「女版Steve Jobs」之稱的騙子霍姆斯（Elizabeth Holmes）摘下視后，她致謝時激動落淚。最佳迷你劇、導演、劇本、男女配角都由《白蓮會》贏得，《白蓮會》連同上周的創意艾美獎，共擸10獎成為大贏家。