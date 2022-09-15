翠如意外曝光Yoyo索爆泳照

■翠如意外出賣好友。

陳自瑤（Yoyo）上月底度過41歲生日，她與好姊妹黃翠如、連詩雅齊齊出海慶生。Yoyo日前在社交網貼出自己索爆的泳照，見她着上藍色比堅尼，不過再外搭一件白色襯衫，側側身未有露出正面。當Yoyo保持神秘時，卻意外被黃翠如「出賣」，昨日翠如在網上Po出當日出海的短片，片中見三女大晒水着，更意外地Yoyo的泳照正面曝光，身材弗爆兼事業線非常養眼，網民都表示：「人妻團好正」、「流晒鼻血」。