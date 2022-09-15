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洪嘉豪指是非不影響與MC友誼

2022-09-15 列印
■MC與洪嘉豪合作開騷，竟引來罵戰。
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MC張天賦和洪嘉豪（Kaho）本月初合作開三場演唱會，惟近日有MC歌迷通訊群組管理員「PY（Yee Yee）」發文指Kaho歌迷製造垃圾，掀起罵戰，是非發酵至有指當年是Kaho向唱片公司引薦MC加盟，引發一番無Kaho就無MC的言論，該名群組管理員昨在社交網發文澄清，MC是加入華納後才與早已認識的Kaho再連繫，不存在任何引薦、介紹。昨日Kaho擔任音樂會表演嘉賓，他對種種新聞不逐一評論，強調不影響與MC的友誼。
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