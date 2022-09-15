9.17myTV SUPER正式上架 ﻿TVB推《東張+》專區﻿ 網羅娛樂科技旅遊11項目

■《東張西望》收視穩步上揚，將邁向五千集，特別切蛋糕慶祝。

■曾志偉全力支持《東張西望》發展新方向。

■《東張+》共有11個項目，可以滿足不同的觀眾。

■左起：梁麗翹、朱凱婷、容羨媛及李旻芳開心可以主持不同類型節目。

■前排左起：總經理曾志偉、myTV SUPER Group總裁程哲及製作部高級經理（資訊文教）楊永祥大談未來展望。

■《東張+》將娛樂、美容及旅遊等熱門話題一網打盡。

■左起：周奕瑋、潘盈慧、許文軒及王鎮泉加入《東張+》。

■左起：游莨維、魏柏豪、林溥來及黃耀英出席《東張+》宣傳活動。

■何沛珈新加入主持團隊，她將與觀眾分享美容心得。

■林溥來最近較忙，幸好老婆沒有投訴。

TVB資訊節目《東張西望》將邁向五千集，為擴展播放空間，TVB推出《東張+》專區，包括有娛樂、科技及旅遊等共11個項目，本月17日在myTV SUPER正式上架，昨日舉行記者會，總經理曾志偉及myTV SUPER Group總裁程哲、製作部高級經理（資訊文教）楊永祥，率一眾主持林溥來（Patrick Sir）、朱凱婷、周奕瑋及何沛珈等進行啟動儀式，並切蛋糕慶祝《東張西望》邁向五千集。製作部高級經理（資訊文教）楊永祥指節目獲總經理曾志偉無限量支持，並贊成有新發展，現推廣至全球報料，外地亦已連線搵專人跟進個案。新加入的娛樂新聞台主播主要負責娛樂及旅遊項目，上周最高收視有24點，希望愈來愈好，他亦指TVB節目編排緊密，因七天半小時節目不足夠，所以用這個形式發展。Patrick Sir想為民請命《東張》主持Patrick Sir表示增加《東張+》專區後，台前幕後參與及付出都比之前多。問他想不想出外景？他笑言都想為民請命，除了採訪老鼠曱甴屋外，還可以出埠。他承認最近較忙，沒太多時間陪兒子，但太太沒投訴。最近他的歲半兒子發燒，Patrick Sir強調兒子並非染疫，吃藥已退燒及回復精靈。娛樂新聞台主播周奕瑋、王鎮泉、許文軒及潘盈慧加入《東張+》，周奕瑋負責日、韓及泰國等旅遊項目，估計明年有機會出埠拍攝。王鎮泉負責電影全攻略，他碌人情卡邀影視藝人包括古天樂、劉青雲及林家棟等拍短劇，直言有對手戲不敢NG，所以壓力很大。許文軒及潘盈慧希望大家支持，將來娛樂台亦有專區。何沛珈分享減肥心得何沛珈新加入《東張+》主要介紹美容，她會分享減肥心得，由於她在《愛·回家之開心速遞》的角色身材好，所以要保持身形，每日提早起身整飯盒，飲食清淡已減了10多磅。何沛珈透露之前拍一場椅子舞，在眾人面前搔首弄姿有點不習慣；問她有沒有被前輩罵？她稱沒有，想長做長有就要乖，她自己會做足功課，好似近日要扮嫦娥，她提早起身自學舞蹈，被攝影師讚她為劇組慳了個多小時。