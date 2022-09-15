捲入張偉文「慘不忍睹」事件 肥媽狂呻無辜：用吓個腦啦，我點會咁話佢！

■肥媽成聲大大女歌手頭號嫌疑人物，佢大呻好無辜。

■張偉文曾咬牙切齒，不滿大大聲女歌手阻他搵啖飯食。

■就算坐輪椅唱歌，對張偉文嚟講都係一種精神寄託。

■甄妮亦係嫌疑人物，不過佢喺台灣打理農場，已不問世事。

■杜麗莎一度被網民推測係聲大大女歌星。

■張偉文去年12月舉行首場《友情有義演唱會》，當晚他爆喊多謝觀眾捧場。

■張偉文首場個唱，肥媽及黑妹姐曾到後台探班，並畀利是支持。

■張偉文喺方俊屋企食好嘢過節，睇佢幾開心。

■曾確診死過翻生嘅張偉文，出院後狀態不佳，要由方俊照顧。

■全城齊估聲大大女歌手，網友估係肥媽。

《星島頭條》日前獨家報道有位好有「份量」，又聲大大嘅女歌手睇完張偉文（Donald）演唱會後，指他身體差，坐住輪椅仲要推佢出嚟唱歌賺錢係慘不忍睹嘅事，搞到張偉文好嬲豬。報道出街後，全城網民齊估女歌手是誰，因為一向講嘢好有中氣，肥媽成為頭號嫌疑人物。肥媽向本報承認睇張偉文演唱會期間曾經嘆氣，佢愈講愈勞氣，「我係大大聲啫，係咪？睇到喊有乜錯呢？用吓個腦啦，我點會咁話佢呀？」張偉文經理人方俊聽畢肥媽言論表現平靜：「其實肥媽入後台為張偉文打氣，做法比喊住走嚟得正面嘅。」採訪：方騫平69歲「靚聲王」張偉文堅持要自強不息，唔想做廢老，即使今年二月中咗新冠肺炎，康復後仍然賣命完成《友情有義演唱會》兩場補場。對於演唱會後傳出是非，他曾咬牙切齒反駁：「我剩番碗飯，碗飯對我嚟講好寶貴，我得一、兩份收入都唔放過我？」上周六中秋佳節，方俊喺老人院接咗張偉文出嚟熱熱鬧鬧過節，佢仲一口氣吞下半個月餅， 兼食到最愛的水晶梨，過咗一個快樂中秋。心噏睇到喊半途離場提到全城齊估聲大大女歌手，網民矛頭指向肥媽，她透過短訊接受《星島頭條》訪問時就表示好無辜：「我都冇講過，根本搵我嚟做新聞。」她又講出事件來龍去脈，原來當日她和黑妹（李麗霞）去尖沙嘴睇張偉文頭場show，一入後台就各自畀利是張偉文，然後就出台前睇show，「見佢坐住輪椅出嚟唱歌時爆喊，同埋見佢睇住個電視機，都睇唔清楚啲歌詞，我睇到咁就係咁喊，朋友話『你喊得咁緊要就行先啦。』所以我睇咗一半就行咗去喇。」肥媽表示，半場離開時聽到有人話：「真係都幾可憐，咁都仲叫佢出嚟做show！」佢聽畢就唉咗一聲及回應咗句：「係囉！」肥媽再三強調原句一定唔係出自佢把口。有去捧場仲有畀利是肥媽坦言覺得呢件事好心冇好報，「佢搵飯食關我乜事啫？我成日都支持佢，佢開演唱會我又做佢嘉賓，係咪呀？之前佢搬咗去內地，又係我叫佢返嚟唱老歌節目，用吓個腦啦，我點會咁話佢呀！係咪呀！係有人話佢，真係覺得佢好可憐、好陰功，但點解要拉我落水啫？我認同，但唔係我講，我真係冇講嘢喎……大家都知我為人㗎啦，我係大大聲啫，係咪？我點會話人哋乜嘢，如果我唔係對你友善，都唔會一嚟就畀利是，如果唔係錫你，都唔會一路睇一路喊，啱唔啱呀？點解話我唔畀半碗飯佢食？關我鬼事咩，佢搵飯食，我仲要去捧佢場喎。大家都係歌星，見佢咁樣喊，走先都唔得？唔係呀嘛……」方俊力證兩人唔多熟對於頭號嫌疑人肥媽言論，方俊直指張偉文同肥媽其實唔熟：「佢入咗老人院幾年，都冇往來及聯絡，你話熟唔熟喇？」問到肥媽有冇派利是畀張偉文？他就說：「我走來走去做嘢好忙，當時就見唔到喇。」提到肥媽為張偉文悲從中來感觸落淚，方俊覺得當日係第一場show，張偉文還未適應，而肥媽睇咗半場就走咗，「我覺得可以有好多種正面方法去表達嘅，可以入後台支持偉文，同佢打氣，我覺得咁樣仲好。」另外，肥媽再重申同黑妹有畀利是張偉文，因為欣賞佢，先畀錢佢。