鄭裕玲每日運動保持身心健康

鄭裕玲（Do姐）最近獲邀成為保健食品代言人，日前更拍攝最新一輯廣告，Do姐一如既往狀態大勇，拍攝當日（9日）正值Do姐生日，品牌老闆陳恩德安排驚喜給Do姐，送上顏色奪目的生日蛋糕及鮮花為壽星女慶祝。



問到Do姐有甚麼保養秘訣可常常保持容光煥發，Do姐笑說：「我一向都好注重健康，我習慣咗早睡早起。每日堅持做運動，各類嘅運動例如瑜伽、跑步都會做。同埋食得健康啲，身體自然就會好。」