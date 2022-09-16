羅家英悼英女皇被轟拍片道歉

英女皇早前逝世，不少娛樂圈中人都發文悼念，羅家英是其中一人，但他發文後卻惹來網民批評。昨日家英哥為發表的悼詞拍片道歉，他說：「大家好，我是中國香港演員羅家英，作為公眾人物，發表了未加深思熟慮的哀悼詞，我感到非常的抱歉，原因只是表達對老人的懷緬，並無他意，還請大家不要過分解讀，數典忘宗我做不出，我長期持有中國護照，說明一切，我是中國人，我永遠愛我的祖國，對不起。」至於相關的悼念貼文及相片，亦已火速刪除。