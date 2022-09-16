鄭浩南老婆走佬疑涉第三者

鄭浩南前晚出席新戲煞科宴，6月返港接拍兩部電影，被問何時回馬來西亞陪家人？他透露老婆、孩子都消失了，只能電話聯絡，對方讓他與律師講。原來浩南疫情期間曾到內地工作16個月，去年聖誕終於回大馬，通知老婆時，對方卻即時收線，浩南說：「不可怪任何人，但沒想過會發生在我身上，我香港沒有物業，所有馬來西亞的物業、汽車都沒用自己名字登記，現在馬來西亞只剩下一間祖屋。」被問是否關第三者事，他無奈坦言：「大家都想到。」