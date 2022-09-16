任睇No.1
  • 29º
  • 74%
  • 2022年9月16日 星期五
熱門： 打鼓嶺羅家英牛油猴痘西敏寺

日報新聞 > 娛樂

鄭浩南老婆走佬疑涉第三者

2022-09-16 列印
■鄭浩南呻只剩下一間祖屋。
Previous Next

鄭浩南前晚出席新戲煞科宴，6月返港接拍兩部電影，被問何時回馬來西亞陪家人？他透露老婆、孩子都消失了，只能電話聯絡，對方讓他與律師講。原來浩南疫情期間曾到內地工作16個月，去年聖誕終於回大馬，通知老婆時，對方卻即時收線，浩南說：「不可怪任何人，但沒想過會發生在我身上，我香港沒有物業，所有馬來西亞的物業、汽車都沒用自己名字登記，現在馬來西亞只剩下一間祖屋。」被問是否關第三者事，他無奈坦言：「大家都想到。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
HD17th Redemption
頭條No.1大獎2022
22-23 BTS
【馬季開鑼派彩$8800萬 星島馬訊16版猛料方駿暉坐鎮】
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd