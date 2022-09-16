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《聲夢2》十強誕生 XiX成員鄧曉殷中招缺席

2022-09-16 列印
■XiX有成員確診，變成五缺一。
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TVB歌唱真人騷《聲夢傳奇2》經過3輪激烈的紅、藍隊團戰後，十強學員順利晉級，包括趙紫諾、趙頌宜、趙小婷、侯雋熙、劉詠彤、彭家賢、文佐匡、黃洛妍、任暟晴及XiX成員莊殷玥、劉芷君、梁善知、繆昀希、鄧曉殷和楊秉頤。未來兩周他們將以一對一即時淘汰賽對戰，最後五強學員將晉身10月2日決賽，角逐「傳奇新星」殊榮。

XiX成員鄧曉殷因確診缺席記者會，其他成員受訪表示最近沒有見面，有聯絡及問候她。問她們如何預防「中招」？她們說除了返學也盡量少出街，練歌會戴口罩，不會一齊吃東西。■趙紫諾與任暟晴是熱門人選。
■趙紫諾與任暟晴是熱門人選。
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