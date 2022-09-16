因是非傳聞變好姊妹 張光怡 許子萱喊冤 否認鬧不和被「照肺」

■徐麟一改爆炸頭造型，身形纖細了不少。

■林鈺洧上圍迫爆，不覺得泳衣設計有優待。

■早前確診的五位佳麗（左起）楊溢、何詩琪、邢慧敏、何思懿、陳銘鳳已康復，並齊齊亮相。

■梁超怡（右）、林曉彤自信展現身材。

■一眾佳麗再次以泳裝造型見傳媒。

■許子萱率（左二）先奪「香港富麗敦海洋公園生態保育大獎」。

■陳瑞菱（左）無奈被指是「和事老」，邢慧敏則否認關於媽咪的負面傳聞。

■何小慧否認有向傳不和的佳麗「照肺」。

《2022香港小姐競選》早前因有佳麗確診而取消準決賽，總決賽則如期在紅館舉行，大會統籌經理何小慧指眾佳麗近日恢復宣傳活動，並透露當晚天王黎明將會亮相，主持陣容則有曾志偉、鄭裕玲等14位司儀。此外，早前傳不和的佳麗許子萱與張光怡，昨日趁活動親自解畫。19位佳麗昨日再以泳裝面見傳媒。早前4號佳麗許子萱與15號張光怡被指在排舞集訓期間鬧不和，零交流的兩人在高層干涉下才恢復聯繫，昨日兩人手拖手受訪，許子萱表示：「覺得讀者想像力豐富，我們排舞沒不和，覺得冤枉，第一次見張光怡、覺得她有點cool，其實是真性情，大家都捱過，所以慢慢惺惺相惜，不會被報道影響心態，反而是催化劑，關係更close。」張光怡則自認慢熱，和熱情的許子萱反而更合襯，「大家會傾表演，有不同意見，我們紅組都會激烈討論，但並不會針對人。」二人笑認本身已是好朋友，受新聞影響而變為好姊妹，不明白為何被針對，清者自清。對於張光怡被指是小公主？她表示不喜歡被這樣叫，覺得港姐舞台冇空間容納有公主病的人。此外，許子萱昨日率先奪「香港富麗敦海洋公園生態保育大獎」，希望決賽當晚能心滿意足完成比賽。邢慧敏否認媽咪坐過監身為隊長的3號陳瑞菱，被指在佳麗鬧不和時充當「和事老」，她表示：「組員喜歡溝通和傾偈，有時會大聲啲，但並非新聞所寫，我都被無辜捲入，有些不開心，相信大家都是好人！」此外，有指她變得眼大鼻直，被暗示整容？陳瑞菱自認已經夠好：「沒有追求這些，只會做美容，其實相片是一年前的，相信是角度問題，當時瘦蘋果肌不明顯，現在反而肥了。」對於母親被爆料曾贊助過TVB？陳瑞菱指已是多年前的事，從事美容的媽媽曾借出場地供拍攝而已。早前確診的9號陳銘鳳、10號何思懿、13號邢慧敏、18號何詩琪與19號楊溢均已康復，邢慧敏坦言沒有腦霧，但不及之前好氣，亦影響胃口瘦至53kg，「現在肥返了，不似之前紙片人。」對於被指手腕有紋身，她指一直公開沒避忌，只是模特兒工作需要遮蓋，紋身是提醒自己要有勇氣，但兩年前已開始洗走，「因為遮紋身的粉容易沾到婚紗上，所以很少行婚紗騷。」有指其母親經營麻將館並因此入獄，她說：「未聽說過，媽咪是家庭主婦、打工的，不想影響她與僱主關係，我經常見到她，沒見到她離開（入獄）過。」林鈺洧否認泳衣有優待至於一眾泳裝佳麗中，1號徐麟、8號林鈺洧身材變化最明顯，林鈺洧坦言已開始習慣泳裝示人，更注重運動、睡眠健康和食量，並坦言進入酒店閉環式訓練後就沒見過家人；有指她上圍迫爆，是否泳衣設計有優待？她笑言每個女生的身材都有不同風格。徐麟則專心keep fit，自認有進步，但沒關注上圍縮水問題。而2號林曉彤、14號梁超怡亦自信滿滿，講到兩人上圍均升cup，她們表示身材沒改變，相信是泳裝設計問題，亦否認有佳麗不和，大家經常一齊食飯、傾偈，沒有異樣。