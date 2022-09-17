■千語話生活充實，不用開工就約關智斌等朋友出海玩。

■戲中健全的千語要面對分別由紅姐和吳岱融飾演、同樣失明的父母。

■千語跟AK@MIRROR首度合作《忽然心動》仍未上映，她笑指好彩兩人冇乜親熱戲，不擔心對方粉絲呷醋。

■千語跟施伯雄（右一）感情穩定，結婚是遲早問題。

■拍攝時26歲的千語着起校服冇違和感，戲中跟紅姐有不少感情戲。

■千語懶理外界是非，認為自己過得幸福開心最重要。

■千語寧願養狗也未想生BB，湊人哋BB就冇問題。

近年差不多長留內地發展的吳千語，最近終於有新作《一路瞳行》，首次跟影后惠英紅合作，更獲紅姐親自教戲，而戲中千語跟紅姐演的媽咪關係很差，令她反省跟父母關係。講到工作表現不及跟富三代男友施伯雄戀情受關注，千語完全唔介意，但承認兩人感情穩定，不過暫未有計劃結婚，或者想生仔時先諗。 採訪：杜杜 攝影：娛樂組 髮型：Him Ng@The Attic化妝：vinci@vinciwinki.com 服裝：Sandro 場地：whereami.hk《一路瞳行》是導演朱鳳嫻的親身經歷，千語的角色正是導演本人，所以她有任何疑問可即問導演，反而更易投入角色。至於跟戲中演媽咪的紅姐合作，她完全冇緊張，更獲紅姐親自教戲，「佢會教我點樣利用身邊道具，可能嗰場導演設計咗要咁做，但你可以攞啲嘢當道具去幫自己表達感情，甚至有時可以要求另一啲道具幫手，我學到好多之前冇諗過嘅嘢。」曾經常跟媽咪頂嘴戲中千語同媽咪關係好差，她坦承年少時也有做過「衰女包」經常跟媽咪頂嘴，但現在同媽咪已似朋友相處，「阿媽始終係阿媽，佢最鍾意send啲咩『捱夜對身體十大壞處』嗰啲文章嚟，哈哈！反而做嘢佢唔會理我，對佢嚟講我幾成功都唔夠我健康重要。」父母更是她的頭號粉絲，「睇到我嘅嘢就save低，有作品一定睇，仲拉埋啲朋友去睇，默默支持。」雖然千語的工作不停，但大家似乎最關注她的感情生活，她完全理解，「有時我睇人哋啲嘢，都會鍾意睇人哋拍拖多過做嘢，哈哈！細個可能會介意，但係大咗就冇，同埋真係過得好開心好充實好幸福，你唔會太介意人哋講啲咩。」問到跟男友施伯雄感情生活，她露出幸福甜笑話：「都好穩定囉！」但她坦承不急於結婚，「細個會諗最好幾多歲前結婚，但o依家變咗，其實我年年有啲變化，但係我覺得o依家呢個狀況都幾開心，唔使諗一定要結婚，其實要結又可以嘅，但係覺得冇乜必要，又唔係要生仔住。」