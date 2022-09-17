鄭欣宜擁抱自己不刻意減肥

鄭欣宜到將軍澳電視城綵排《SHOW出脫毒新作風》，她以跳唱新歌《Glitterfalls》為大家打氣，欣宜更親自選10位舞者，屆時表演將有8位亮相，問到如何挑選舞者？她表示：「當然大家都跳得好，然後是自己鍾意，因為每個人都有他獨特的地方，希望大家睇我時都可以留意到他們。」



欣宜表示新歌製作過程很開心，由演唱會時開始構思，騷後在加拿大與排舞師聯繫揀舞者，到上月才拍攝。欣宜又透露正在製作另一首新歌，叫大家期待新專輯，稍後《Glitterfalls》推出舞蹈版MV，大家可一齊跳，當作運動，她表示沒刻意減肥，因已懂得擁抱自己。