否認參與TVB新節目 古天樂無時間做真人騷導師

■周秀娜近期工作告一段落，所以放縱狂食，因而增磅不少。

■馮德倫久未在香港開工，早前與鄭秀文合作好開心。

■陳家樂與同門楊天宇衣服襯晒色現身。

■譚旻萱一身白色長裙現身，好有仙氣。

■倪晨曦大住肚現身，笑言仍未想停工養胎。

■林奕匡和太太李靄璣結伴出席展覽。

古天樂昨日出席一個展覽活動，對於新片《明日戰記》票房勁破5,700萬，打入香港十大華語電影票房第七位，他有信心票房繼續上升，並希望創造新紀錄，預告下周有該片的新消息發佈，將有更新挑戰。至於有報道指他會參與TVB與內地的真人騷，古仔強調不是事實，因自己根本沒有時間做導師。古天樂監製及主演電影《明日戰記》票房收入超過5,700萬元，躋身香港十大華語電影票房第七位，古仔對成績感到開心又滿意，問他可有信心衝擊第一位？他笑言希望創造一個新紀錄，也有信心票房繼續上升，稱現時每逢周六周日都會去謝票。至於會否加快拍續集的速度？他說：「下星期會舉行發佈會，會是更新的挑戰。」日前有報道指TVB與內地合作開拍真人騷《無限超越班》，將邀請訓練班出身的藝人當導師，包括古天樂、梁朝偉及劉青雲等等，古仔坦言曾志偉有聯絡他，稱是不實報道，即使真的開節目，他亦沒有時間參與。另外，台灣金馬獎頒獎禮將於11月19日舉行，香港影業協會日前向會員發信，呼籲欲參與的會員要謹慎處理，問到古仔有否為《明日戰記》報名金馬獎？他沒有回應並反問有沒有第二個問題，不過期後他接受網媒訪問時就表示：「o依家個疫情都幾嚴峻，盡量留返喺香港啦。」馮德倫唔敢唱歌怕獻醜同場嘉賓還有馮德倫、麥浚龍、譚旻萱、陳家樂、楊天宇、周秀娜、倪晨曦及林奕匡和太太李靄璣等。馮德倫表示最近都在香港工作，很久無拍港產片，早前和鄭秀文合作的新戲《世間有她》雖是內地電影，但在香港取景又起用香港團隊，所以拍得很開心，而且《世》片也以廣東話在內地上映，期待香港都會上映。講到鄭秀文在社交網感謝他，他說：「應該是我多謝她，大家除了拍得開心之外，戲入面的歌都找我客串了一句，你都知我幾耐無唱歌。（會不會再唱歌？）都要有人找我才可以，但我呢個年紀就不要獻醜了。」至於工作忙可會無時間陪太太舒淇？馮德倫笑言太太比他更忙，所以他才要找工作做，問他可會陪太太工作？馮德倫笑說：「她有好多人幫，如果要我斟茶遞水又做唔到。」周秀娜解開密實滑水之謎周秀娜出席展覽時自言肥了，因最近工作告一段落，放縱飲食，也有努力運動，準備稍後拍新戲，將會到大馬取景，因疫情久沒旅行，正好趁工作順便出埠，她想去日本滑雪，既然未能去滑雪，唯有在香港滑水止癮，講到她滑水時衣着密實，她笑言曾穿兩件頭泳衣滑水，因衝力太大令泳衣飛脫，幸好有救生衣遮住。懷孕8個月的倪晨曦性感現身，她透露預產期是11月，今次肚較大，但似正常孕婦，因第一胎時太瘦經常被指不似孕婦，問到幾時休息安胎？她說：「未有咁快，我仲好有活力，要我日日在家都頂唔順。」