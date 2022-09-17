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王丹妮羅孝勇 拍嗌交戲嚇親幕後

2022-09-17 列印
■王丹妮出席活動，大談夫妻關係。
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王丹妮昨日到金鐘出席護膚品活動，最近她和老公羅孝勇以夫妻檔拍攝黎明的新歌《一生幸福》MV，片中不少夫妻吵架場口，她笑言當時和老公七情上面，好戲到令工作人員以為她們真吵，「我哋演嘅時候好激動，幕後製作團隊好驚，以為我哋真係鬧交，我哋只不過係投入，之後一cut機我哋即時嘻嘻哈哈，其實我哋平時好少鬧交。」王丹妮指今次能跟老公一起拍這類型的MV，覺得好難得及開心。

王丹妮周日起程到歐洲參加時裝周活動，正在澳洲讀書的老公羅孝勇會返港照顧女兒，但因隔離關係，以致二人見不到對方，對長期分隔兩地，王丹妮表示：「我哋以前成日黐到實，現在大家都成熟，好信任同支持對方，會更珍惜相處時間。」■王丹妮與羅孝勇在《一生幸福》MV中，好多鬧交場口。
■王丹妮與羅孝勇在《一生幸福》MV中，好多鬧交場口。
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