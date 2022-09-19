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夢露傳奇片驚現強暴戲 《Blonde》被轟色情暴力

2022-09-19 列印
■新片講述夢露風光背後的悲慘人生。
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以性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）悲慘人生為主題的Netflix新片《Blonde》，剛於16日在美國公映。

該片由「邦女郎」Ana de Armas主演、畢彼特（Brad Pitt）監製、Andrew Dominik執導，並改編自Joyce Carol Oate於2000年出版的小說。Ana曾公開反對影片被評級為NC-17級別（禁止17歲或以下人士觀看），但上映後，觀眾驚覺片中的確有不少具爭議性的性侵和暴力場面，尤其是講述已故甘迺迪總統（Caspar Phillipson飾演）強暴夢露的情節，惹來外界狂插，大批網民指這場戲「令人作嘔」及「完全不必要」，娛樂網站Vulture更形容「令人難以置信地緊張、不安、極度不舒服」。■Caspar Phillipson飾演甘迺迪總統。
■Caspar Phillipson飾演甘迺迪總統。
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