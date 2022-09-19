《黯夜守護者》大象無形

■陳煒在劇中的演技好有層次。

■《邊度都有外星人》內容好吸引。

■談情說性的《不正常愛情研究所》好啱後生仔。

今日要在瞬間萬變的電視市場站穩陣腳，不能一味靠食老本，事關面前競爭對手不再只有本地幾間電視台，還要應付來勢洶洶的串流平台挑戰。持續求變和提升節目質素固然是最低要求，最理想還是要好好教育觀眾群，引領他們接受新事物。無線深明此理，所以近日播出的警匪劇《黯夜守護者》，便是為了打破傳統框框而來。近乎電影拍攝手法，敍事有條不紊，劇情在不知不覺間推進，毫不刻意。一改「你食咗飯未？煮個麵你食好冇？」式的對白。放棄過往成功的方程式，目的顯然想引導觀眾推向一個煲劇新層次。劇集內容望觀眾反思這邊廂《黯》劇團隊希望在收視與創新之間找平衡之際，創意正旺之時，那邊廂便有人衝出來叫陣。筆者最近看到一篇所謂劇評，字裏行間只是無理取鬧的謾罵，大字標題寫着「較（校）黑個色tone就當係黑暗風？」借題發揮笑無線橋段老套，題材來來去去都是PTGF、迷姦、販毒，劇情重複換湯不換藥，捉到鹿唔識脫角云云。亦訕笑幾位演員陳煒、陳展鵬、袁文傑的出身，嫌「亞視味」太重，硬是有這類見不得人好的評論，衝着無線而來。公道點說，正正是陳煒和陳展鵬在《黯》劇交足功課，令劇集整體得以加分。兩人在劇中扮演警探，大部份時間都是蓬頭垢面，查案時愁眉深鎖，正正符合角色設定。兩人亦刻意甩走主角光環，恰如其分，沒刻意搶戲，因劇集重點並非放在角色上，而是聚焦於故事上。至於往日劇集例牌出現的三角戀、四角戀，《黯》劇亦不多見，這可見編劇的心思與野心，摒棄觀眾最愛情節，取而代之是較難入口的陰暗元素。觀眾在享受娛樂的同時， 也能關注一些社會議題，甚至反思編劇想帶出的訊息。說到創新，也不得不提J2。有報道話C君重操故業搞音樂離開J2，就筆者所知係全無根據。同埋大家可能忽略了另一位J2揸fit人Tommy盧思麟，他在電視圈打滾多年，監製同編審過《大叔的愛》，就「知佢咩料」。可能不像C君有幕前演出，為人又低調，所以無注意到。其實自從今年6月宣佈更改台徽後大展拳腳，他一直都出謀獻策，不少自家製節目，都由他發辦。現今J2的定位清晰，全心全意主攻年輕人市場，亦開始建立到一定觀眾群，睇返近日J2收視穩步上揚，就知他同C君落的苦心。J2節目創意滿瀉J2在摵甩「賽馬台」之後，優點是節目排播可以一氣呵成，更具彈性，沒有翡翠台包袱，節目可以離經叛道（當然有底線），令製作人可以激發無窮創意。就如近日播出的節目，講飲講食的有《呢鋪開乜：開火》、講旅遊的有《冲遊泰國》、談情說性的有《不正常愛情研究所》、深度的有《香港人的台式生活》、講玄學的有《呢鋪開乜：開壇》、講神怪論的有《邊度都有外星人》。節目如此多元化，梗有一款啱觀眾口味。由此可見，無線沒有自恃大台而故步自封，而是不停炮製更多優質節目的同時，亦帶觀眾走進電視新紀元，實行齊齊升呢。當然大前提是，觀眾先要懂得欣賞，而不是一味的盲目批評。至於那些為反而反的言論，則另作別論了。 作者：劉星予