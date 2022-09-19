■Gin Lee向Jasmine分享情史，令她更快投入歌曲。

■Angel讀着母親寫給她的打氣信，忍不住爆喊。

■Angel展示母親多年來送給她的心意卡。

■Sabrina以25：0滿分，力壓Duncan勝出。

■人氣王Jasmine表情完美融入歌曲意境。

■攞滿分出線的Sabrina，令其他參賽者嘩然。

無線選秀節目《聲夢傳奇2》將於10月2日舉行決賽，前晚播出準決賽十強對戰第一集，經過頭兩回合的一對一即時淘汰賽，兩名大熱Jasmine（任暟晴）和Sabrina（趙紫諾）成功以超強票數殺入五強，Sabrina更以滿分25分擊敗對手，全場嘩然。十強對戰組合將根據準決賽錄影前夕的「學員人氣榜」最新排名，順序由第一至第五名對戰第六至第十名。出戰首個回合的，是人氣榜冠軍Jasmine及人氣榜第六名Sean，二人分別獻唱《這麼近那麼遠》及《Can't Stop The Feeling》。出名唱歌具感染力的Jasmine，獲導師Gin Lee分享情史助攻，結果憑天賦感染力及與歌聲意境完美融合的動人表情，震撼現場評審心靈，更獲讚「好有吸引力」；最終Jasmine以20：5撼贏Sean，贏下漂亮一仗。至於憑《說散就散》成為人氣榜第四名的Sabrina，獻唱《Rolling In The Deep》對撼人氣榜第九名Duncan的《愛你》，並被形容為「緊張VS緊張」對決。有「聲夢大魔王」美譽之稱的Sabrina，甫出場便有壓場感，一開聲即展現「小巨肺」實力，加上型格台風，成功擸晒全場25盞燈，以滿分姿態取得壓倒性勝利。陳潔靈大讚Sabrina聲線多元具變化潛質。今集壓軸登場的人氣榜第七名學員Angel（劉詠彤），更與觀眾分享了母親寫給她的打氣信，才讀了數行已淚如雨下的Angel，透露由於母親癌病發作，很擔心對方未能在追夢路上陪伴自己到最後一刻：「我知無論佢幾辛苦，都會為咗我而唔放棄。」Angel還展示了母親多年來送給自己的心意卡，除了寫滿人生哲理，還寫了不少為愛女打氣的說話。