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周慧敏爆因3.6元激嬲黃凱芹

2022-09-19 列印
■Vivian撐多年好友Chris。
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黃凱芹（Chris）相隔10年，前晚在紅館舉行《細聽•黃凱芹35週年》演唱會，當唱出第一首歌《再遇》時，更唱到眼濕濕。Chris與唯一嘉賓周慧敏（Vivian）合唱經典歌《情未了》，引來全場歡呼，Vivian更大爆當年一起在電台主持節目的趣事，她笑言向Chris借了3.6元買汽水後忘記還錢，令Chris嬲到做節目前找來一塊板隔開她。兩人最後合唱《劍合釵圓》，之後Vivian蹺着Chris落台。
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