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梁諾妍冇見老公一個月心掛掛

2022-09-19 列印
■梁諾妍提起老公心掛掛。
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梁諾妍昨日出席港台新劇《競爭之合謀有罪》啟播宣傳活動，她表示老公洪永城早前到內地拍攝TVB新劇《香港人在北京》，老公不在身邊最初也不覺大問題，但一個月後發覺家中少了一個男人不行，又大讚洪永城是好爸爸，即使不在港，都會以視像與女兒維繫感情。梁諾妍透露：「老公很甜蜜，每次與他視像對話時，他都會唱一首兒歌給女兒聽，所以就算女兒認不到爸爸的樣子，也一定認得到他的聲音。」
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