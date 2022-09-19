除罩人氣跌娛圈夢碎專心斬豬肉 豬肉檔威威現身檔口黑面拒受訪

專心斬豬■威威好專心斬豬肉，呢個斬豬肉pose，當時迷死唔少師奶。

樂得清靜■在旁邊觀察一段時間，發覺冇fans圍住嘅威威表現自然，睇嚟佢樂得清靜。

除罩真身 ■威威為一個廣告除罩，但為咗啲錢冇咗班fans。

好受歡迎■威威曾經好受歡迎，經常被集郵。

傳媒追訪■因為爆紅被傳媒追訪，威威表現好風騷。

曾經神氣■企喺自己嘅廣告人形板隔離舉起手指公，幾招積。

威威圖輯■威威以往似是得罪唔少人，所以有大量舊相流出。

人生最威■今年6月，過百fans同威威慶祝36歲生日，當日壽星仔感動到喊。

專頁停運■威威個人FB page自8月15日後已冇再更新。

出過聲明■有傳威威係社團成員，威威出聲明話自己成身「公仔」，係因為熱愛紋身藝術。

自費驗毒■因為被指曾經吸毒，威威自費驗毒，結果係六個月內冇吸毒。

今年5月，因被指貌似MIRROR的AK，有「荃灣豬肉檔AK」之稱的劉宋威（阿威）突然爆紅，狂接廣告豬籠入水，每日更有大量「威威豬」（粉絲暱稱）到肉檔買豬肉求合照，又為他開設粉絲專頁。不過因為負面新聞沒完沒了，加上在一個廣告中「終極一脫」，貌似吳耀漢真身曝光，人氣急速下跌，專頁及應援page亦停運，粉絲走得就走。日前，《星島頭條》記者走訪肉檔發現威威，以往好nice嘅佢，全程黑面拒受訪，咁嬲咩？採訪：娛樂組威威的專頁及應援群組自上月15日起，至今已經三個星期冇任何更新，有網民留言表示應援群組管理員消失，所以冇人審核帖文，形同虛設。就連威威自己亦沒有返豬肉檔，無論「威威豬」定haters都大感愕然。本報就此事曾向威威的經理人及助手查詢，不過對方卻已讀不回，跟威威齊齊「潛水」。威威每日都有返肉檔記者日前到荃灣的豬肉檔希望了解威威近況，不過就未見到當事人，只見肉檔門口仍然有威威的大型廣告招牌，但以往威威介紹豬肉的錄音聲帶已經停播。記者再向附近店舖的員工打聽，得知威威原來每日都有如常返豬肉檔，中間會有落場時間，熱心員工更透露：「你哋見唔到佢只係去咗食飯。」更指威威有時會在店內一個窗簾後的位置休息及斬豬肉，生活變得低調。話口未完，大約五時多，記者終於見到威威現身豬肉檔，以往有大批師奶包圍的他，家陣身邊只得真正買豬肉的街坊，觀其背影非常lonely，人氣明顯下滑。雖然回歸平淡，但威威在豬肉檔照樣包裝好自己，一頭灰銀色頭髮，加上好乾淨的波鞋，衣着光鮮整齊，其實都仲有啲星味，睇嚟佢依然眷戀幕前生活，威威對客人更加是親民有善，笑容滿面，敬業樂業專注落力斬豬肉。見到記者聲衰唔耐煩其後，記者趁舖頭冇客便上前跟威威做訪問，不過當威威見到記者時，塊面「立即變黑」，並一直低頭斬豬肉，未有望向記者，更以唔多高興的語氣表示：「唔做訪問，我唔得閒，做緊嘢呀。」未幾有一名年輕壯男帶着口罩衝出來，他未有透露身份，只向記者問道：「你咩人呀？你過嚟呢邊，我同你傾。」當記者表明身份，並表示想了解關於粉絲群組停運的事，該名壯男則表示：「威威唔會做訪問，你自己打去公司問啦。」之後再三表明威威不會做訪問，態度非常權威，而威威亦一直背向記者，頭也不回，未知威威是否已決心回歸平淡，正式告別僅57日的演藝事業。