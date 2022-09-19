除罩人氣跌娛圈夢碎專心斬豬肉 豬肉檔威威現身檔口黑面拒受訪

採訪：娛樂組
威威的專頁及應援群組自上月15日起，至今已經三個星期冇任何更新，有網民留言表示應援群組管理員消失，所以冇人審核帖文，形同虛設。就連威威自己亦沒有返豬肉檔，無論「威威豬」定haters都大感愕然。本報就此事曾向威威的經理人及助手查詢，不過對方卻已讀不回，跟威威齊齊「潛水」。
威威每日都有返肉檔
記者日前到荃灣的豬肉檔希望了解威威近況，不過就未見到當事人，只見肉檔門口仍然有威威的大型廣告招牌，但以往威威介紹豬肉的錄音聲帶已經停播。記者再向附近店舖的員工打聽，得知威威原來每日都有如常返豬肉檔，中間會有落場時間，熱心員工更透露：「你哋見唔到佢只係去咗食飯。」更指威威有時會在店內一個窗簾後的位置休息及斬豬肉，生活變得低調。
話口未完，大約五時多，記者終於見到威威現身豬肉檔，以往有大批師奶包圍的他，家陣身邊只得真正買豬肉的街坊，觀其背影非常lonely，人氣明顯下滑。雖然回歸平淡，但威威在豬肉檔照樣包裝好自己，一頭灰銀色頭髮，加上好乾淨的波鞋，衣着光鮮整齊，其實都仲有啲星味，睇嚟佢依然眷戀幕前生活，威威對客人更加是親民有善，笑容滿面，敬業樂業專注落力斬豬肉。
見到記者聲衰唔耐煩
其後，記者趁舖頭冇客便上前跟威威做訪問，不過當威威見到記者時，塊面「立即變黑」，並一直低頭斬豬肉，未有望向記者，更以唔多高興的語氣表示：「唔做訪問，我唔得閒，做緊嘢呀。」未幾有一名年輕壯男帶着口罩衝出來，他未有透露身份，只向記者問道：「你咩人呀？你過嚟呢邊，我同你傾。」當記者表明身份，並表示想了解關於粉絲群組停運的事，該名壯男則表示：「威威唔會做訪問，你自己打去公司問啦。」之後再三表明威威不會做訪問，態度非常權威，而威威亦一直背向記者，頭也不回，未知威威是否已決心回歸平淡，正式告別僅57日的演藝事業。