■日前《暗角》導演馮志強率顏卓靈及植詠珊到戲院謝票。

■戲中小齊係唐樓租客，同吳海昕有對手戲。

■小齊做江湖大佬，手持牛肉刀演出。

■顏卓靈演情緒病人，有大量爆喊鏡頭。

■蘇麗珊演KOL，喺商場直播時遇上靈異事件。

■吳海昕做神經質作家，行為怪異。

驚慄片《失衡凶間》結合3個詭異短篇故事《死場》、《唐樓》及《暗角》，其中以顏卓靈在《暗角》中角色最陰暗，經常崩潰爆喊，相當痛苦，不過她坦言作為演員就係鍾意犯賤。吳海昕認為順帶發洩個人情緒會好啲，她又力證顏卓靈真係好入戲，配音時睇到對方演出被嚇親；至於蘇麗珊試戲時就遇到啲邪嘢，覺得好靈異。 採訪：方騫平顏卓靈在《暗角》中飾演歌手，由於讀書時目睹墮樓者死不瞑目造成心理陰影，長大後開始懷疑人生，內心出現好多鬥爭，尤其講到要還原經歷時，變得相當痛苦，但演得過癮，對她來說是一個突破：「其實每個人都有黑暗一面，好似有隻怪獸喺身咁，人性共通點係有善惡，唔攞出嚟講唔代表冇，睇吓點樣去處理，單純善良就唔會有戲劇。」小齊演惡形惡相江湖大佬吳海昕喺《唐樓》中演一位有神經質嘅小說家，所以不時會「跳掣」，情緒轉變好大，上一秒好惡下一秒就喪喊，而且要一鏡到尾，好有發揮，「好彩有小齊（任賢齊）呢個好好嘅對手，及導演團隊令我加添咗信心，尤其同偶像小齊合作，好似佢見我有啲緊張，就行埋嚟提點我『有時拍恐怖戲唔使諗得太多，因為現場環境經已好得人驚，不如做少啲。』佢真係一位好照顧人嘅前輩，最搞笑當時小齊係做緊惡形惡相嘅江湖大佬，佢攞住把刀行過嚟教我，同佢扮相有好大反差。」另外，蘇麗珊於《死場》中做專爆人內幕嘅KOL，不停去商場做直播，期間發生唔少靈異事件。除咗要應付好長嘅對白外，掌握情緒都要明快，她表示拍攝期間發生一段小插曲：「原先陳果導演想我分飾埋孖生姐姐，當晚我喺屋企練吓講啲好有仇恨性嘅對白時，枱燈無啦啦唔正常咁閃，最後因為拍攝問題分唔到身做埋家姐角色，諗返唔知係咪個天有暗示。」