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超儀陳子聰夫妻檔台上High爆

2022-09-20 列印
■超儀與老公陳子聰同台演出。
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何超儀（Josie）聯同樂隊The Uni Boys在九展舉行一連兩場《Flash Back Now party》音樂會，全晚以80年代disco hits作主題，超儀老公陳子聰的組合24味亦有擔任嘉賓，兩夫妻同台演出high爆。

眾人以80年代造型亮相，包括Eric Kwok和太太葉佩雯、Joey Tang、雷有輝等，超儀在台上大唱80年代經典跳舞歌，除了外國歌手David Bowie、Madonna的作品，也有香港80年代巨星張國榮、陳百強、梅艷芳等的經典金曲。前晚尾場演出，雖然超儀身形明顯肥胖，不過在台上表現非常有自信，更對台下觀眾坦言完全不介意自己身形如何。
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