甘比撐古天樂 資助長者小朋友睇《明日戰記》

■古仔現身電影欣賞會，孖甘比與現場觀眾玩遊戲。

香港首部大型科幻製作電影《明日戰記》開畫至今三星期，票房已衝破6,000萬元大關，暫居香港電影史上華語片十大票房第6位。劉鑾雄慈善基金於上周一（12日）及前日（18日）資助慈善機構會員觀看《明日戰記》，基金信託人之董事陳凱韻（甘比）前日到場跟大家一起看電影，古天樂亦現身與觀眾玩遊戲又送禮物。甘比表示：「某天收到古仔來電，表示想請一班由慈善基金幫助的小朋友及長者們看《明日戰記》，他忙到不得了，但仍記掛大家疫情下很久沒到戲院看戲。」甘比表示雖然做了多場慈善欣賞會，但古仔未必每次也能到場支持，但這天就現身為小朋友及長者送驚喜。日前《明日戰記》舉行了慰勞宴，除了古天樂，演員吳肇軒、朱鑑然、張文傑、胡子彤等都有出席。