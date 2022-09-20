■BTS的Jungkook亦有捧場。

■IU的好姊妹劉仁娜睇足兩場騷。

■TWICE成員定延（左）及志效都有份睇騷。

韓國人氣女歌手IU剛於周六及日，在首爾蠶室奧林匹克主競技場舉行《The Golden Hour：在橙色太陽下》演唱會，慶祝出道14周年，吸引近14萬fans捧場，亦獲不少明星好友支持，包括金秀賢、李準基、劉仁娜、女團TWICE成員志效及定延、防彈少年團（BTS）成員Jungkook、J-Hope等。前日的尾場，她吐露患病心聲，指耳朵已經出問題長達一年，狀況時好時壞，首場演唱會前段都還好，但愈近尾聲情況愈差，大前晚結束演出後到前日的綵排，她形容如身處地獄。IU表示：「這次演唱會只要我的耳朵正常就好，因為我知道如果是聲音，即使有點沙啞，還是可以克服，但耳朵卻是完全不受控。」IU自爆患耳疾，令粉絲十分擔心。頭場IU邀請了父母出席演唱會，IU說：「我父親哭了！通常情況下，我會不開心，但如果是讓我父親哭的表演，那就沒關係。」