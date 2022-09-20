接受訪問罕有談亡父一度淚崩 陳煒婚禮逼在眉睫仍未試婚紗

陳煒受訪時表示沒想過在劇集最後一個宣傳上，會得到大家公開祝福，覺得非常感動，雖然婚禮舉行在即，但因婚紗仍未造好，故還未有披嫁衣的感覺。問到現時正拍電影《無間一戰》又要忙籌備婚禮，會否擔心壓力大而影響皮膚？她笑指沒時間處理這些深層次問題，只能做表面功夫：「做吓頭髮同指甲，昨（前）日開工都開到凌晨4點，得結婚一日有假放。」
相信爸爸以她為榮
此外，煒哥早前接受TVB娛樂新聞台《星光路上》訪問，罕有談及與亡父相處點滴，她坦言爸爸年事已高，要接受事實不算太難，反而最難過是自己心中的關口，因有感太少時間陪伴爸爸。她指爸爸雖沒說出口，但清楚感受到爸爸以她為榮，笑言爸爸由她18歲開始，每年都為她拿「香港小姐」報名表，但她害羞不敢當眾穿泳衣而未理會。當問到有否對爸爸承諾要做出成績？她哽咽說2018年獲最受歡迎電視女角色，爸爸當時在慶功宴很開心可以跟她分享喜悅，她說到此不禁淚崩以紙巾拭淚。
江嘉敏被批新劇作狀
為同劇宣傳的陳敏之早前公開幫師妹買旗籌款的影片，被網民圍插三宗罪，指她不戴口罩、捐10元出手低及不落車沒禮貌，敏之認為是小事，指自己當時只是看到師妹賣旗很乖，想拍片呼籲大家做善事及讚賞師妹，由於她在車內所以沒戴口罩，自覺做得不對，下次會留意。至於被指出手低，她解釋其時車內只得10元：「就算我捐100元或500元都會有人鬧，我滿足唔到人類嘅感覺。」
有報道指江嘉敏壓力爆煲全臉生粒粒，她昨日心口亦有很多紅點，也拒除口罩拍照，她直言情況已維持約兩個月：「拍完《黃金萬両》即睇醫生，暫時只食抗生素和搽藥膏，並趁現時沒工開，休息調理。」有網民批評她在新劇飾演少女，聲音作狀扮後生很趕客，她稱沒看評論故沒不開心。