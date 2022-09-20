接受訪問罕有談亡父一度淚崩 陳煒婚禮逼在眉睫仍未試婚紗

■陳煒接受《星光路上》訪問時，談到亡父忍不住爆喊。

■陳煒收劇組鮮花及心意卡，令她感動到眼濕濕。

■陳敏之與同劇演員玩遊戲。

■陳敏之與江嘉敏在劇中飾演母女，私下都好投契。

■袁文傑、陳煒等昨為《黯夜守護者》宣傳。

陳煒（煒哥）昨日宣傳劇集《黯夜守護者》，活動上收到監製吳冠宇送上鮮花及全劇組簽名的心意卡賀她結婚，她感動到眼濕濕。婚禮在即，煒哥卻未有披嫁衣的感覺，笑言因婚紗仍未造好，而早前煒哥在訪問中罕有談及亡父時不禁淚崩。陳煒受訪時表示沒想過在劇集最後一個宣傳上，會得到大家公開祝福，覺得非常感動，雖然婚禮舉行在即，但因婚紗仍未造好，故還未有披嫁衣的感覺。問到現時正拍電影《無間一戰》又要忙籌備婚禮，會否擔心壓力大而影響皮膚？她笑指沒時間處理這些深層次問題，只能做表面功夫：「做吓頭髮同指甲，昨（前）日開工都開到凌晨4點，得結婚一日有假放。」相信爸爸以她為榮此外，煒哥早前接受TVB娛樂新聞台《星光路上》訪問，罕有談及與亡父相處點滴，她坦言爸爸年事已高，要接受事實不算太難，反而最難過是自己心中的關口，因有感太少時間陪伴爸爸。她指爸爸雖沒說出口，但清楚感受到爸爸以她為榮，笑言爸爸由她18歲開始，每年都為她拿「香港小姐」報名表，但她害羞不敢當眾穿泳衣而未理會。當問到有否對爸爸承諾要做出成績？她哽咽說2018年獲最受歡迎電視女角色，爸爸當時在慶功宴很開心可以跟她分享喜悅，她說到此不禁淚崩以紙巾拭淚。江嘉敏被批新劇作狀為同劇宣傳的陳敏之早前公開幫師妹買旗籌款的影片，被網民圍插三宗罪，指她不戴口罩、捐10元出手低及不落車沒禮貌，敏之認為是小事，指自己當時只是看到師妹賣旗很乖，想拍片呼籲大家做善事及讚賞師妹，由於她在車內所以沒戴口罩，自覺做得不對，下次會留意。至於被指出手低，她解釋其時車內只得10元：「就算我捐100元或500元都會有人鬧，我滿足唔到人類嘅感覺。」有報道指江嘉敏壓力爆煲全臉生粒粒，她昨日心口亦有很多紅點，也拒除口罩拍照，她直言情況已維持約兩個月：「拍完《黃金萬両》即睇醫生，暫時只食抗生素和搽藥膏，並趁現時沒工開，休息調理。」有網民批評她在新劇飾演少女，聲音作狀扮後生很趕客，她稱沒看評論故沒不開心。