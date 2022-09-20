任晴佳獲靚媽琦琦 傳授護膚心得

■任晴佳遺傳了媽媽琦琦的優良傳統。

任達華與名模琦琦的愛女Ella（任晴佳）日前出席活動成為焦點，現年17歲的Ella，遺傳了父母的優良基因，擁有178cm身高的她，未正式出道已登上各大時裝雜誌封面，還被喻為「最有潛質星二代」，年紀輕輕的Ella透露媽媽有傳授護膚秘訣，「媽媽當然有跟我分享護膚貼士，她教我要做好防曬、塗眼霜等，我都好認同，可說是一生受用！」Ella又表示：「每次我選購產品，都會檢查成分，確保天然之餘，亦會留意是否適合我的肌膚。」