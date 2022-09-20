周國賢完騷後 唔敢放鬆繼續作戰

周國賢（Endy）昨日以音樂總監、作曲及主角身份，宣傳12月16日起在演藝學院演出七場的《第二時間》音樂劇。Endy表示，完成紅館演唱會後一直處於作戰狀態，不敢放鬆也不敢打邊爐，除了忙音樂劇，明年2月還有另一個舞台劇演出，同時也收到一些電影劇本，很鍾意當中一套科幻電影，如檔期合適也想接拍。



問他是否宣佈離婚後寄情工作？他表示，感情事會以藝術作品回答，大家可以買他下一張唱片便知曉，他說：「不單是寫給一個人，是寫給一個家族三代、四代人，有很多開心的靈感。（與太太及孩子的感情怎樣？）還好，（有見到孩子嗎？）有，只有一個不在香港，給予他們多些空間吧！」