澳門鬆綁濠賭股跑出 恒指升215點成交縮

美股隔晚止跌回升，加上A股造好，恒指昨日最多曾升296點，尾市升幅稍為收窄，收升215點，報18781點，大市成交縮減至730億元。澳門今日起調整前往廣東省以外地方人士核酸檢測陰性證明要求，同時中央積極研究推出支持澳門旅遊業發展措施，濠賭股全線跑出。



澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公佈，由21日零時起，如經澳門國際機場離境，只須持有包括採樣日的7日內核酸檢測陰性證明。同時中國國務院港澳辦副主任黃柳權接受訪問時稱，中央有關部門將加快橫琴深度合作區建設等一系列政策舉措，支持澳門旅遊業發展，濠賭股造好。



金沙中國（1928）急升7.71%，收報19.28元，為表現最好藍籌股；銀娛（027）漲4.28%，收報45.1元；新濠國際發展（200）急升14.74%，收報6.15元；澳博（880）揚7.27%，收報3.1元；美高梅（2282）升6.3%，收報4.39元；永利澳門（1128）彈高8.58%，收報5.06元。

金沙飆7.7%藍籌最佳



科技股反彈，阿里巴巴（9988）揚2.99%，收報86.2元；京東集團（9618）升3.5%，收報225元；網易（9999）漲3.85%，收報132.3元；騰訊（700）升1.52%，收報293.4元；美團（3690）走高1.89%，收報172.6元。



內地造車新勢力蔚來（9866）、小鵬汽車（9868）及理想汽車（2015）在美市隔晚走強，汽車股回勇，小鵬汽車急升8.85%，收報62.1元；蔚來彈高4.57%，收報162.5元；理想汽車揚5.85%，收報99.6元；比亞迪（1211）揚2.87%，收報222元；吉利汽車（175）漲1.24%，收報13.02元。

「蔚小理」齊勁彈



光大證券國際證券策略師伍禮賢估計，10月前恒指可能仍在今年3月低位約18200點爭持，10月後恒指有機會在19000至20000點區間上落。