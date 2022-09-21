渣哥擬購回持股 毛記爆升42%

毛記葵涌（1716）四年前起入股港姐譚小環及老公蔡強榮（Eric）經營的小食店及餐廳「渣哥一九九六」及「大渣哥茶記」（簡稱渣哥），但雙方似乎難逃決裂命運。渣哥表示，計劃購回毛記葵涌持有的49%股份，惟對毛記葵涌提出的購回價感到震驚，團隊可能會集體辭職離開。消息曝光後，毛記股價爆升42%，收報0.81元。



渣哥昨日在「大渣哥茶記」facebook專頁指，本月初收到毛記葵涌開出的價錢，對此「無能為力，亦真的接受不了，竟被要求以倍數計嘅價錢」，不排除團隊可能會集體辭職離開。

渣哥：對毛記出價感震驚



毛記葵涌於2018年、2019年及2020年，先後投資250萬、150萬及150萬元，即共投資550萬元在渣哥3間聯營公司。宏高證券投資經理梁杰文指，保守以「渣哥一九九六」、「大渣哥」淨資產計算，估計渣哥出價可能只有約600萬元。