市場憂俄烏衝突升溫 A股偏軟恒指挫336點

美聯儲召開一連兩日議息會議，美國債息率倒掛擴大，美股隔晚亦下跌。恒指周三隨外圍低開143點後，反覆向下。航運股受惠波羅的海乾散貨運指數（BDI）造好及獲大行唱好，逆市受捧。惟內地A股偏軟，再加上俄烏衝突似乎升溫，恒指尾市跌幅擴大，收報18444點，跌336點，失守18500點。



國指跌138點，收報6267點；科指收報3737點，跌116點；大市成交813億元。內地三大指數向下，上證指數收3117點，跌5點；深成指數收報11208點，跌75點；創業板指數跌35點，收報2331點。

BDI造好 航運股逆市爆上



波羅的海乾散貨運指數隔晚急升逾11%，以及美銀證券料乾散貨及油船運費未來兩月有季節性支持，航運股逆市向上。東方海外國際（316）漲3.2%，收報150.6元，為表現最好藍籌股；太平洋航運（2343）急升7.9%，收報3.02元；中遠海能（1138）揚10.5%，收報8.18元。中遠海運（517）揚3.6%，收報2.28元。



科網股受壓。阿里巴巴（9988）跌3.7%，收報83.05元；京東集團（9618）下滑2.9%，收報218.4元；網易（9999）跌3.6%，收報127.5元；騰訊（700）跌2.5%，收報286元；美團（3690）挫近3%，收報167.5元。



此外，毛記葵涌（1716）公佈，正與渣哥公司的多家大股東持續磋商，並探討出售的可能性。毛記葵涌股價跌28.4%，收報0.58元。

分析料恐下試18000



國泰君安國際投資策略師連敬涵表示，美聯儲即將公佈議息結果或是拖累周三港股向下的原因之一，但另一原因是俄羅斯總統普京宣佈部份軍事總動員，增召30萬預備役軍人入伍，市場憂慮俄烏局勢再度升溫，影響全球。他續指市場未來關注點可能重回俄烏局勢，若局勢再度升級，不排除將波及股市的可能性，恒指後市有機會下試18000點。