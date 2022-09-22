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虛銀Mox擬明年推港美股買賣

2022-09-22 列印
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虛擬銀行Mox成立2周年，該行計劃推出更多新產品和服務。企業事務及策略主管許崇軒透露，該行目標要成為首間推出港股及美股買賣服務的虛銀，未來數周將就此向金管局申請進行沙盒測試，料服務可望於明年上半年面世。

此外，許崇軒指，該行很快會推出商戶消費分期服務，有點類似「先買後付」模式。首席客戶總監馮婉欣補充，即將推出的商戶消費分期服務是免息免收費，分期長達12個月，初期只適用於指定商戶，日後將擴大至更多商戶。

Mox去年虧損達6.89億元，行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）未正面回應虧損何時見頂，但指該行仍在大力投資。
將推免息商戶分期
  他稱，Mox成立至今已在科技上投資近10億元，未來3年將再投資10億元，預計3年可收支平衡，並冀為客戶帶來環球水平銀行服務。
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