日24年來首干預匯市 圓匯即彈逾2%見140.7

日本央行宣佈維持政策利率在負0.1厘不變，由於日美央行政策分歧擴大，日圓兌美元曾見145.9再創24年新低，但其後日本政府24年來首度出手干預匯市，刺激日圓反彈，每美元兌日圓一度高見140.7，升2.3%；每百日圓兌港元亦升近5.6算，報5.5767。



包含日圓組成的美匯指數掉頭向下，見過110.462，跌0.16%。人民幣跌幅亦收窄，美元兌離岸人民幣「破7.1」逾兩年新低後，報7.0668，一度轉升0.12%，在岸人民幣亦報7.0675，跌幅收窄至0.25%。

日政府關注圓匯波動



日本央行昨晨宣佈，維持政策利率在負0.1厘不變，符合市場預期，行長黑田東彥表示，日本央行在一段時間內將不會加息，繼續耐心實施強力寬鬆貨幣政策，若有必要將毫不猶豫進一步放鬆貨幣政策。但其後日本財務省財務官神田真人表示，政府在匯市採取果斷行動，入市干預匯率，為1998年來首次，並強調日本政府高度關注日圓過度波動，將保持高度緊逼性，密切監控外匯走勢。



法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷分析指，除非日本央行再進行大規模干預，否則預計日圓在數個月內仍會於140至150水平上落，未來走勢主要視乎美國聯儲局取態。他解釋，日圓匯率持續下跌的主要原因，是由於日本政府旨在通過推高通脹水平來刺激國內居民消費，以及美日之間的息差，因應日本央行曾表示有意在未來2至3年內維持寬鬆貨幣政策，而聯儲局持續「放鷹」，勢令兩國息差愈趨擴闊。

專家倡因應需求唱YEN



他指，對於有意「唱YEN」遊日的港人，日圓在145左右已較以往下跌不少，「打咗八折」，建議可因應個人需求兌換日圓。



荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley分析，聯儲局釋出鷹派訊號後，基本面正推動美元兌日圓上升，但當日本發出干預訊號後，「推動美元上升不再是搭便車」。