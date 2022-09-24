ATMX捱沽恒指挫214點創逾10年低

市場憂慮聯儲局續大手加息，或拖累全球經濟放緩，港股跟隨外圍走勢偏軟。受「ATMX」、航運及醫藥股等拖累，恒指收市失守萬八大關，跌214點收報17933點，創十年零九個月低位。港股連跌三日累挫848點，全周累計跌828點。大市全日成交額降至808億元。



港府公佈下周一（26日）起，機場入境檢疫放寬至「0+3」。旅遊相關股份造好，其中縱橫遊（8069）爆升13.3%，收報0.19元；東瀛遊（6882）大升36.4%，收報1.05元；國泰（293）升1%，收報8.92元。攜程（9961）旗下Trip.com公佈，香港航班搜索量總計按周升近95倍，日本機票定單按周增50倍，股價上揚5.1%，收報206.8元。

銀行旅遊股逆市突圍



本地多間銀行跟隨美國加息，上調最優惠利率0.125厘。本港銀行股全線造好，中銀香港（2388）急彈3.8%，收報27.55元，為表現最好藍籌股；恒生（011）漲2.5%，收報124.9元；滙控（005）收報45.7元，無起跌。



新經濟股捱沽，據報阿里巴巴（9988）投資高端醫療器械研發生產商，股價挫3%，收報78.4元；小米（1810）再破底，跌2.3%，收報9.46元；騰訊（700）續創近四年低，跌2.8%收報275元；美團（3690）跌2.8%，收報160.3元。



航運相關股同樣乏力，東方海外（316）急插4.8%，收報139.9元，為跌幅最大藍籌；中遠海控（1919）跌4.1%，收報9.17元；中遠海能（1138）跌5.7%，收報7.4元。



醫藥股全線向下，藥明生物（2269）瀉2.6%，收報46.4元；翰森製藥（3692）下跌2.1%，收報12.18元。



國際期油價格回升，三桶油集體飆升。中石油（857）漲1.5%，收報3.44元；中石化（386）升1.4%，收報3.54元；中海油（883）收報10.22元，無起跌。中資電訊股亦逆市向上，中電信（728）飆3.5%，收報2.92元；中移動（941）升1.4%，收報51.8元；中國聯通（762）升1.4%，收報3.75元。

分析料後市聚焦二十大



光銀國際董事總經理林樵基表示，美國加息後，港股已逐步反映有關負面消息，加上息口向上亦困擾個別板塊，包括新股孖展的減少，以及資金流動性減少繼而影響股票交投量等，惟他相信第三季市場會聚焦二十大會議，以及內地經濟數據等消息，市場憧憬第四季經濟復甦加快，或有機會提振經濟，預計短期內大市上落波幅為300至500點，料18000點附近或有支持。