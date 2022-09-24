恒大境內債獲批延期付息

中國恒大（3333）財務危機未解。據內地企業信用查詢系統企查查App顯示，9月22日，中國恒大新增一則被執行人訊息，執行標的42.2億餘元（人民幣，下同），關聯案件為盛京銀行（2066）與中國恒大相關質押合同糾紛，執行法院為遼寧省瀋陽市中級人民法院。目前，中國恒大存在多條被執行人訊息，被執行總金額逾44.6億元。



此外，中國恒大旗下恒大地產所發行的規模40億元的境內債「20恒大04」再獲債權人通過變更付息安排，付息時間調整至明年3月23日。



恒大地產披露2020年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）2022年第二次債券持有人會議決議的公告，該筆債券簡稱「20恒大04」，在2020年完成發行，發行規模40億元，票面利率5.8%，債券期限5年，附第3年末發行人票面利率選擇權及投資者回售選擇權。如未能如期完成上述利息支付，每日按應付未付金額的萬分之五支付違約金。



