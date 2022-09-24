恒大境內債獲批延期付息

此外，中國恒大旗下恒大地產所發行的規模40億元的境內債「20恒大04」再獲債權人通過變更付息安排，付息時間調整至明年3月23日。
恒大地產披露2020年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）2022年第二次債券持有人會議決議的公告，該筆債券簡稱「20恒大04」，在2020年完成發行，發行規模40億元，票面利率5.8%，債券期限5年，附第3年末發行人票面利率選擇權及投資者回售選擇權。如未能如期完成上述利息支付，每日按應付未付金額的萬分之五支付違約金。
政府下周一放寬多項入境檢疫措施，檢疫日數由「3+4」改為「0+3」，即毋須酒店檢疫，只需三天居家醫學監測；來港登機前核酸檢測改為快測等。特首李家超強調要在風險可控下給社會最大動能和經濟活力。旅遊業及商...
2022-09-24
針對今年六月發生的唐山打人案，河北省廊坊市廣陽區人民法院昨一審宣判，主犯陳繼志（見圖）被判處二十四年有期徒刑，罰款三十二萬元（人民幣，下同），其餘二十七名被告判處十一年至六個月有期徒刑。騷擾被拒 酒瓶...
2022-09-24
俄羅斯總統普京頒佈局部動員令後，連日不少報道指俄羅斯人紛紛離國，克里姆林宮稱報道被誇大，響應號召入伍的志願者大有人在。有俄媒指，當局最終可能招募一百萬名後備軍，並非官方公佈的三十萬。俄羅斯大批適齡男子...
2022-09-24
一手低開奏效，其他新盤貨尾趁勢應市。路勁與港鐵等發展的黃竹坑站晉環，已獲批入伙紙，快屆現樓，日前進行新一輪銷售，當中139伙以價單形式發售，先到先得，另21伙以招標推。由路勁等合作發展的黃竹坑站上蓋屋...
2022-09-24
市場憂慮聯儲局續大手加息，或拖累全球經濟放緩，港股跟隨外圍走勢偏軟。受「ATMX」、航運及醫藥股等拖累，恒指收市失守萬八大關，跌214點收報17933點，創十年零九個月低位。港股連跌三日累挫848點，...
2022-09-24
港足今晚八時在大球場友賽緬甸，主帥安達臣及門將葉鴻輝呼籲球迷入場製造主場聲勢。有球迷則發起穿上不同年代港隊球衣入場大玩「懷舊之夜」，加上足總在場內擺放攤位售賣紀念品，更和歌手湯令山推出新歌宣傳，炮製嘉...
2022-09-24
陳煒將於下周一（26日）與醫生男友陳國強假半島酒店舉行婚禮，未來老公除咗穩重又事業有成外，最重要錫到煒哥燶，將煒哥放喺第一位，令呢位未來陳太好有安全感。之前《星島頭條》就直擊時裝設計師何國鉦（Dori...
2022-09-24
今年國際網球壇最矚目的盛事，一定是往日的「Big 4」——費達拿、拿度、梅利及杜高域——同一隊代表歐洲參賽在英國舉辦的「利華盃」。之所以矚目，除了這四位昔日的對手，一下子並肩作戰，費達拿也宣佈，這將是...
2022-09-24
昨晚告東尼憑「線路菁英」和「桃花盛」梅開二度，賽後暫時升上榜首；而為「桃花盛」報捷的蔡明紹，另贏「變數」助丁廄開齋。其餘韋達和希威森攜手勝出「靚蝦女」和「對衡之星」，合作起孖。而馬雅復出即有馬贏，與高...
2022-09-22