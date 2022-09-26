儲局續大手加息陰霾 外圍未止跌 恒指向淡 17600有支持

美國將持續大手加息壓抑通脹的陰霾下，美股三大指數上周五跌不停，杜指跌穿3萬點關。恒指上周五收報17933點，跌214點，失守18000點關，創近11年以來低位。分析指，港股欠缺利好消息，除非內地有提振經濟消息，否則港股弱勢格局短期內難扭轉，今日低開的可能性偏高，恒指上試18000點有阻力。



美股杜指上周五一度急跌826點，雖然尾市跌幅收窄，但仍跌486點，報29590點，創今年新低。恒指夜期受外圍拖累，收報17704點，跌195點，較港股收市低水229點。港股美國預託證券（ADR）亦受挫，其中，滙豐控股（005）ADR跌3.3%，失守45元關。

須靠內地出招扭弱勢



東亞銀行股票策略師陳偉聰表示，目前暫無利好港股的催化器，同時，美國未來可能會繼續激進加息，有利美元維持強勢地位，料該些消息將仍會對港股的後市發展造成壓力。他續指，預期二十大之前內地暫無相關利好政策推出，刺激市場，認為港股短期內仍偏弱。但近期恒指累計跌幅大，相信恒指的跌幅不會再一下擴大，恒指17600點料有支持，阻力位為18500點。



華盛證券證券分析師聶振邦表示，上周五美股再跌，恒指夜期亦跌近200點，預期恒指今日低開的可能性偏高。同時，近期美匯強勢，人民幣走弱，美股表現向下，除非內地有提振經濟的消息，不然港股弱勢的格局短期內難扭轉，料恒指上試18000點有阻力，惟17500點仍有支持。他續指，今年4、5月時內地人行曾調整外匯存款準備金率，隨後全面降準的措施亦隨之實行，市場憧憬近期內地再有相關措施推出。在目前港股暫缺利好消息的情況下，建議投資者可留意是否有板塊有利好消息炒作。

數科零跑本周掛牌



展望本周，美國公佈9月諮商會消費者信心、8月新屋銷售、初請失業金人數；中國9月製造業採購經理人指數（PMI）及9月滙豐製造業採購經理指數等重磅經濟數據將出爐。同時，美國聯儲局主席鮑威爾 、歐洲中央銀行副行長德金多斯等亦將在本周內或就未來的貨幣政策進行公開發言。港股方面，數科集團（2350）、萬物雲（2602）、零跑科技（9863）三隻新股將在本周掛牌。