中銀設12個月H按計劃 一手按息平過滙豐定按

加息周期殺到，據指較早前金管局鼓勵主要大型銀行研推年期較長的定息按揭計劃，惟至今只有滙豐所推的1年定按計劃。不過，市面上也有變相的同類計劃，中銀香港（2388）提供的12個月拆息為基準的H按計劃，由於H按息已觸及封頂位，只要借款人選用12個月拆息（H）按揭，以一手樓H按封頂息計，即1年按息鎖定為2.625厘，平過滙豐定按。



今年中拆息明顯逐步抽升，大多選用H按（拆息按揭）的供樓人士首先感受到每月供款正不斷增加，現連H按的封頂息都因銀行啟動加最優惠利率（P）而上升，並進一步加重市民的供樓負擔。市場預期銀行年底前還會加P兩次。

金管局籲推長年期定按



據悉，金管局早前曾與主要大行進行商討，冀銀行方面研究推出年期相對較長及具競爭力的定按計劃，以減低準備供樓人士面對利率波動帶來的風險，但有業界認為，由於加息周期仍處於上升軌道，現推定按未必是時候，尤其要推息價具競爭力又較長年期的定按，「真係計唔掂數」。至於對上一次加息周期，銀行相繼於2017年至2018年推出首年至首三年的定按計劃，因當時見到加息盡頭。



現時除按揭證券公司推較長期10、15及20年定按計劃外，銀行方面，就只有滙豐於8月中旬推出首年固定按揭息率為2.75厘的定按計劃，其他銀行暫都未有跟隨。

二手樓按滙豐較平



市場人士指，雖然按揭一哥中銀沒有定按計劃，但其H按有1、3、6及12個月拆息期限選擇，是四家大型銀行中唯一一家有12個月拆息選擇的大行，滙豐和恒生的H按只得1個月拆息期限，而渣打有1、3個月拆息選擇。若客戶選用中銀的12個月拆息按揭，亦可發揮1年定按作用，現時中銀的一手樓H按封頂息在加P後為2.625厘，平過滙豐首年定按息2.75厘；若然是二手樓按揭，中銀的H按封頂息為2.875厘，則不及滙豐定按息平。