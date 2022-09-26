環保商倡善用堆填區 讓業界自然成長

政府致力爭取在2050年前實現「碳中和」，在港從事環保科技近30年的正昌集團，回收本港超過九成來自汽車及發電廠的廢油，利用自行研發的專利技術，把其轉化為可再用環保油產品。正昌科技集團董事總經理兼香港環保產業協會會長鄭文聰表示，在香港從事環保行業的最大痛點是「土地問題」，建議政府研究改造現有堆填區成為「環保園」，讓業界長期進駐，「畀到地方讓企業落腳，行業自然會成長！」



30年前，鄭文聰買下位於元朗工業邨（現稱元朗創新園）一間已倒閉的廢油回收廠，從此投入環保行業。他發現，傳統廢油回煉的做法，不但耗能成本高，而且存有危險性。他費盡心思，想到利用低溫處理過濾，成功自行研發震動膜廢油再生系統「VMAT」，簡單及低成本地把原本墨黑一片的廢油，變成清澈的黃色油產品，成為可再用潤滑油、石屎倒模用脫模劑，及高級燃料油等，而煉油成本比傳統做法減少超過30%。



他指，在香港從事環保行業的最大痛點是「土地問題」，政府長遠應為業界做好覓地規劃。