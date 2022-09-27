鎊匯創新低滙控瀉7% 科網撐市恒指跌78點

美國續大手加息，美股上周五再跌，恒指隨外圍低開152點，惟澳門11月恢復內地旅行團，濠賭股急彈及科網股撐市，恒指早段由跌轉升，最多升144點，報18077點，惟英鎊匯價創歷史新低，於英國業務較多的股份受壓，其中滙控（005）更跌逾7%，拖累恒指再度轉跌，最終收跌78點，報17855點，成交金額增至1043億元。



澳門特區政府行政長官賀一誠日前出席記者會時稱，內地居民往來港澳通行證電子簽注及內地旅行團來澳即將恢復，預計11月將落實有關工作，濠賭股急彈。

憧憬復辦旅團 濠賭股勁彈



金沙中國（1928）急升15.65%，收報20.4元，為表現最好藍籌股；銀娛（027）漲7.18%，收報47.05元；新濠國際發展（200）升5.26%，收報6元；澳博（880）揚11.57%，收報2.99元；美高梅（2282）升4.65%，收報4.28元；永利澳門（1128）彈高11.06%，收報5.12元。

長實插8.6%藍籌最差



英國公佈一系列減稅措施，市場憂慮英國需要發行大量新債，拖累英鎊匯價跌至歷史新低，相關股份沽壓沉重。滙控瀉7.55%，收報42.25元；渣打（2888）跌7.14%，收報48.75元；保誠（2378）挫7.33%，收報77.8元；在英國有投資的長和（001）挫5.83%，收報44.4元；長實（1113）插8.63%，收報48.2元，為表現最差藍籌股；長江基建（1038）降3.01%，收報41.9元。



科網股逆市造好，美團（3690）揚4.49%，收報167.5元；騰訊（700）漲2.98%，收報283.2元；阿里巴巴（9988）升0.38%，收報78.7元；京東集團（9618）升2.44%，收報210元。



凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，市場或已消化美國將大手加息消息，加上近期港股累跌逾2000點，後市若無新的壞消息，料港股可能迎來反彈期，恒指17500點料有支持，有望上試18400點。