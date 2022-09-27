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傳國美零售未發8月薪金

2022-09-27 列印
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中國今年爆發新一波疫情以來，零售業恐見「第一滴血」。據內媒報道，中國商人黃光裕旗下的國美零售（493）在9月25日的最後出糧日期，仍未發放8月薪金，並指國美目前「已基本喪失債務償付能力」，正在準備債務重組事宜，並選擇合適時間向法院提出申請。

內媒《財新網》報道，國美債務及現金流危機已嚴重影響日常營運，多名員工指，國美仍未在9月25日的最遲出糧日支薪，一名總部員工指出，曾獲口頭通知稱8月工資將延遲發放，但具體發放時間和比例也不清晰。報道又指，國美目前已基本喪失債務償付能力，正準備債務重組事宜，並選擇合適時間向法院提出申請。
黃光裕近期頻密減持

國美大股東黃光裕自去年底開始，已不時減持股份，在過去１個月更連環減持30.5億股，套現6.1億元，持股量由51.33%大減至42.8%。
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