滴灌通提前達標 完成投資逾千店

由港交所（388）前行政總裁李小加去年8月創辦的滴灌通，憑藉收入分成投資模式，截至今年8月，已經投資逾千間微小實體門店，提前達標，料明年可完成投資1萬間門店。李小加表示，已投資的1200間店主要包括餐飲、零售、服務及文娛教育4大行業，涉及過百個品牌，覆蓋內地逾30個省，投資總額超過5億元人民幣，平均單店投資約42萬元人民幣，最高達百萬元人民幣，最低則有1至2萬元人民幣，實際情況依據不同行業而定。

投資總額逾5億人幣



李小加指，不同行業回本期都不同，因此會按行業和情況設回本期和分成比例，以餐館為例，短期內大熱回本期會較快，但或在2至3年內關門，此時便要縮短回本期至1年內，須賺取金額達到指定目標。



對於內地經濟減速，李小加指，「我們投的是食飯、服務的，老百姓還滿願意花錢的，滯脹（風險）、存款多少與我們的投資太遠了」。滴灌通於去年8月成立，今年4月完成B輪融資，合計融資額約1.2億美元，投資者包括紅杉中國、鄭志剛、維港投資、聯想創投及農銀國際等。