傳中央指導券商穩A股 恒指終止跌勢微彈5點

市場續憂慮美國加息及英鎊弱勢，惟有傳中央向內地券商作「窗口指導」維穩股市，在A股造好及外圍回穩帶動下，港股昨日反覆靠穩，並結束四日跌勢。恒指全日收市升5點，收造17860點，大市成交額降至975.29億元。



恒指低開16點後，早段曾止跌回升，最多彈49點，惟內地公佈經濟數據後，大市一度跌206點，低見17648點，再創近11年新低。但午後A股反彈下，帶動恒指尾市由跌轉升，恒指收市微升5點，報17860點；國指倒升12點，報6150點；科指倒升20點，報3667點。

英鎊回升 長和滙控彈



中國首8個月工業企業利潤跌幅擴大，國家統計局公佈，內地首8個月規模以上工業企業利潤5.5萬億元人民幣，下跌2.1%，跌幅較首7個月有所擴大。另一邊廂，據外媒報道，中國監管部門近日「口頭提醒」券商，在「二十大」前避免大規模拋售股票，藉此維持市場穩定。



餐飲股集體飆升，海底撈（6862）急彈6.4%收16.54元，為表現最好藍籌股；呷哺呷哺（520）揚3.9%收報5.62元；奈雪的茶（2150）升3.5%；九毛九（9922）升6.4%。



英鎊匯價回升，長和（001）反彈1.9%，收報45.25元；獲多間大行維持看好的長實（1113）彈3%，收報49.65元；花旗發表報告指，英鎊貶值下，滙控（005）承受風險大於渣打（2888），滙控彈0.5%，收報42.45元；渣打升2.6%，收報50元。

專家料逐步漲見18000



光銀國際董事總經理林樵基表示，受到英鎊下挫等負面消息影響，過去幾日大市跌幅較大，加上外圍及A股企穩，港股昨日有輕微反彈，有信心未來一段時間會逐步向上至18000點，預計短期仍會有支持，上落區間為300至500點的水平，相信短期內的催化劑為內地第三季GDP的數據，以及下月舉行的「二十大」會議。