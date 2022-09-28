金科服務獲溢價提全購飆33%

金科服務（9666）表示，獲新加坡基金博裕集團（Boyu Capital）提全購，每股作價12元，較金科服務9月8日停牌前報價9.02元溢價33%，倘若全部要約股份的要約獲接納，全購總代價約為47.63億元。要約完成後，博裕希望維持金科服務股份上市地位，及繼續現有業務。金科服務午後復牌爆升，收報11.96元，升32.6%。



江澤民長孫江志成於2010年成立的知名私募股權公司博裕資本，其兩名聯席創始人去年已搬至新加坡，並將公司部份業務從香港總部轉至新加坡，因此現為位於新加坡的基金。博裕現持有金科服務約1.48億股，佔公司已發行股本約22.69%；連同其一致行動人士，則持有金科服務約3.46億股或53.05%。



金科服務指，由於新冠疫情持續爆發、俄烏地緣政治衝突繼續，以及全球通脹等多種不同因素，中國宏觀經濟形勢錯綜複雜，「三條紅線」政策仍對公司業務營運所在行業產生影響。